Залужний обговорив ситуацію на фронті із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Каволі

Серед іншого, генерали обговорили протиповітряний та протиракетний захист для України.

Сьогодні, 3 листопада, відбулась розмова Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Обговорили ситуацію на фронті. Вона напружена, проте контрольована. Противник утричі збільшив інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту - до 80 атак щодня. Завдяки мужності та майстерності наших воїнів ми тримаємо оборону”, - розповів Залужний.

Він додав, що під час розмови сторони обговорили проблему ракетних атак РФ та застосування ударних безпілотників.

Як запевнив Залужний, партнери України розуміють необхідність постачання ЗСУ систем протиракетної та протиповітряної оборони й докладають до цього значних зусиль.

Нагадаємо, новий пакет військової допомоги від Іспанії, що включає в себе системи протиповітряної оборони Hawk, вже на шляху до України.