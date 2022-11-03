Вибух у Мелітополі: зруйновано будівлю заводу, де розміщувався штаб окупантів
Вибух у Мелітополі: зруйновано будівлю заводу, де розміщувався штаб окупантів
Очільник Мінфіну Марченко: «Нам потрібні кошти для продовження воєнної кампанії на весь наступний рік»
Очільник Мінфіну Марченко: «Нам потрібні кошти для продовження воєнної кампанії на весь наступний рік»
Українці запустили міжнародну кампанію з вимогою покарати Росію за екоцид
Українці запустили міжнародну кампанію з вимогою покарати Росію за екоцид
Перські тіні серед картопляних кущів
Перські тіні серед картопляних кущів
Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
Соловйов поширив фальшиву обкладинку індійського журналу зі Зеленським, який малює “свастику”, – ЦПД
Соловйов поширив фальшиву обкладинку індійського журналу зі Зеленським, який малює “свастику”, – ЦПД
«На Західному фронті без змін»: німецький погляд на Першу світову
«На Західному фронті без змін»: німецький погляд на Першу світову
Україна повернула додому 107 полонених захисників
Україна повернула додому 107 полонених захисників
ГоловнаСуспільствоВійна

Залужний обговорив ситуацію на фронті із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Каволі

Серед іншого, генерали обговорили протиповітряний та протиракетний захист для України.

Залужний обговорив ситуацію на фронті із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Каволі
Фото: Валерій Залужний

Сьогодні, 3 листопада, відбулась розмова Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Обговорили ситуацію на фронті. Вона напружена, проте контрольована. Противник утричі збільшив інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту - до 80 атак щодня. Завдяки мужності та майстерності наших воїнів ми тримаємо оборону”, - розповів Залужний. 

Він додав, що під час розмови сторони обговорили проблему ракетних атак РФ та застосування ударних безпілотників. 

Як запевнив Залужний, партнери України розуміють необхідність постачання ЗСУ систем протиракетної та протиповітряної оборони й докладають до цього значних зусиль.

Нагадаємо, новий пакет військової допомоги від Іспанії, що включає в себе системи протиповітряної оборони Hawk, вже на шляху до України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також