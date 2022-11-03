Поліція підозрює мешканку Харківщини у співпраці із окупантами

Зокрема, жінка очолювала комісію з вилучення у школі української символіки, підручників та документації.

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру у колабораційній діяльності жінці, котра займала посаду директора сільської школи на Харківщині під час російської окупації.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Після укладання трудового договору з незаконно сформованою окупаційною владою новопризначена директорка видавала розпорядчі накази та очолювала комісію з вилучення у школі української символіки, підручників та документації”, - повідомили в поліції.

Під час окупації жителька с. Яковенково добровільно погодилась зайняти посаду директора однієї з сільських шкіл Балаклійської територіальної громади.

Правоохоронці відкрили за даним фактом кримінальне провадження за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років з позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією Харківщини завершили досудове розслідування стосовно колишнього правоохоронця, який активно співпрацював із загарбниками під час окупації деяких територій Харківської області. Обвинувальний акт направлено до суду.