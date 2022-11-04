Кулеба обговорив з італійським колегою новий пакет допомоги

Він наголосив на важливості включення до нього систем ППО.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з італійським колегою Антоніо Таяні новий пакет допомоги.

Про це він написав у Твіттері.

“Під час нашої розмови ми з італійським колегою Антоніо Таяні зосередилися на способах пришвидшення доставки Україні останнього пакету італійської допомоги в галузі безпеки”, – йдеться у повідомленні.

Міністри також обговорили наступний пакет військової допомоги.

“Я наголосив на важливості включення до нього систем ППО”, – додав Кулеба.

In our call, my Italian counterpart @Antonio_Tajani and I focused on ways to speed up the delivery of the latest package of Italian security assistance to Ukraine. We also discussed the next military aid package. I emphasized the importance of including air defense systems in it. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 3, 2022

Нагадаємо, черговий пакет італійської військової допомоги прибув до України у жовтні.