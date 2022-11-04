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Кулеба обговорив з італійським колегою новий пакет допомоги

Він наголосив на важливості включення до нього систем ППО.

Кулеба обговорив з італійським колегою новий пакет допомоги
Антоніо Таяні
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з італійським колегою Антоніо Таяні новий пакет допомоги.

Про це він написав у Твіттері.

“Під час нашої розмови ми з італійським колегою Антоніо Таяні зосередилися на способах пришвидшення доставки Україні останнього пакету італійської допомоги в галузі безпеки”, – йдеться у повідомленні. 

Міністри також обговорили наступний пакет військової допомоги. 

“Я наголосив на важливості включення до нього систем ППО”, – додав Кулеба.

Нагадаємо, черговий пакет італійської військової допомоги прибув до України у жовтні.

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