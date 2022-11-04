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У ЦПД розповіли про основні фейки окупантів за четвер

Йшлося, зокрема, про евакуацію українців.

У ЦПД розповіли про основні фейки окупантів за четвер
Фото: Офіс президента

У Центрі протидії дезінформації при РНБО розповіли про основні фейки окупантів за четвер, 3 листопада.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що “тональність зауважень Комітету з прав людини ООН не залишає сумніву в політизованості експертних підходів щодо росії… (водночас) Комітет ретранслював тиражовані Заходом «фейки» про правопорушення, вчинені військовими рф під час війни в Україні”.  

Також російські дипломати розповсюджують маніпуляцію про те, що “інсинуації щодо будь-яких насильницьких переміщень вимушених переселенців, зокрема внаслідок евакуації через обстріл ЗСУ мешканців Херсонської області на користь порятунку їхніх життів, позбавлені підстав”.  

Окрім того, глава МЗС Сергій Лавров заявив: “У нас викликало задоволення, що з ініціативи Туреччини українське керівництво підписало «на папері» гарантії неповторення спроб використання гуманітарних маршрутів у Чорному морі у військових цілях. Виконання української частини «угоди» відновилося…”.

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу розповсюдив дезінформацію, що “рф знає про спроби України створити “брудну” ядерну бомбу та її готовність розмістити на своїй території ядерну зброю країн НАТО”.

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