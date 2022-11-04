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На півдні українська авіація вдарила по ППО та техніці окупантів

Знищено 32 рашистів.

На півдні українська авіація вдарила по ППО та техніці окупантів
Фото: 831 бригада тактичної авіації/831s tactical aviation brigade

На півдні українська авіація завдала чотири удари по системах протиповітряної оборони та скупченню ворожої техніки, зокрема у критому ангарі.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 167 вогневих завдань по пунктах базування, логістичних об’єктах та транспортних артеріях на тимчасово окупованій території”, – йдеться у повідомленні.

Знищено 32 рашистів, танк і ще 9 одиниць іншої авто-бронетехніки. 

У Баштанському районі, поблизу Снігурівки, знищено два склади з боєприпасами.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 3 листопада орієнтовно склали 74 000 осіб. 2 листопада сили оборони ліквідували близько 730 окупантів.

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