На півдні українська авіація вдарила по ППО та техніці окупантів

На півдні українська авіація завдала чотири удари по системах протиповітряної оборони та скупченню ворожої техніки, зокрема у критому ангарі.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 167 вогневих завдань по пунктах базування, логістичних об’єктах та транспортних артеріях на тимчасово окупованій території”, – йдеться у повідомленні.

Знищено 32 рашистів, танк і ще 9 одиниць іншої авто-бронетехніки.

У Баштанському районі, поблизу Снігурівки, знищено два склади з боєприпасами.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 3 листопада орієнтовно склали 74 000 осіб. 2 листопада сили оборони ліквідували близько 730 окупантів.