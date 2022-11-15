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Ворог завершує перегрупування військ на лівому березі Дніпра, – ОК “Південь”

Протягом бойового дня на різних напрямках зафіксовано до 40 дронів різної модифікації.

Ворог завершує перегрупування військ на лівому березі Дніпра, – ОК “Південь”

Ворог завершує перегрупування військ на лівому березі Дніпра і продовжує облаштування рубежів оборони.

Про це повідомили в оператвиному командуванні “Південь”.

Окупанти ведуть ракетно-артилерійський вогонь по наших позиціях і мирних населених пунктах, атакують дронами-камікадзе і ведуть щільну повітряну розвідку.

Протягом бойового дня на різних напрямках зафіксовано до 40 дронів різної модифікації.

Серед дня чотирма безпілотниками “Ланцет” атаковано напрямки деокупованих населених пунктів в Бериславському районі (Херсонська область). 

Понад 30 снарядів реактивних систем залпового вогню “Ураган” і “Град”, а також важкої артилерії випущено протягом дня по Нікопольському району (Дніпропетровська область).

У населеному пункті Мирівської громади постраждало десять житлових будинків, п'ять господарських споруд, лінії газо- та електромережі. У Марганецькій громаді пошкоджено три приватних будинки, господарчу споруду та приватне підприємство. Люди не постраждали.

З Кінбурнської коси (Миколаївська область) ворог реактивними системами залпового вогню “Град” намагався атакувати Очаків. Росіяни вдарили по акваторії та пірсах, втрат не було.

Нагадаємо, корабельне угруповання ворожого флоту у Чорному морі складається з 10 кораблів. Серед них є один підводний ракетоносій.

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