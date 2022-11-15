Cвіт не зможе рухатися вперед, якщо не припиниться війна, – президент Індонезії на саміті G20

Водночас він не згадав безпосередньо про війну в Україні.

Президент Індонезії Джоко Відодо у вівторок закликав учасників саміту Групи двадцяти (G20) на Балі до єдності.

Про це пише Reuters.

Лідер країни-господаря саміту заявив, що група не повинна допустити, аби світ поринув у нову холодну війну, а конфлікт (війна в Україні, - ред.) має бути припинено.

“Якщо війна не припиниться, світові буде важко рухатися вперед”, – сказав Відодо у своєму вступному слові на саміті.

Водночас він не згадав безпосередньо про війну в Україні.

Нагадаємо, на індонезійському острові Балі стартував саміт Групи двадцятки, лідери країн почали обгворення. Блок зосередиться на сприянні відновленню глобальної економіки, попри глибокі розбіжності через війну в Україні.

Президент України Володимир Зеленський має виступити на саміті у вівторок по відеозв'язку.