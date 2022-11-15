На Балі стартував саміт G20

Блок зосередиться для сприяння відновленню глобальної економіки, попри глибокі розбіжності через війну в Україні.

Лідери Групи двадцятки (G20) розпочинають обговорення на саміті, який стартував на острові Балі в Індонезії.

Про це пише Reuters.

Представники країни-господаря заходу завершили свої виступи.

Блок зосередиться на сприянні відновленню глобальної економіки, попри глибокі розбіжності через війну в Україні.

“На G20, до якої входять країни від Бразилії до Індії, Саудівської Аравії та Німеччини, припадає понад 80% світового валового внутрішнього продукту), 75% міжнародної торгівлі та 60% населення”, – зазначає видання.

Позитивним знаком напередодні саміту стала тригодинна двостороння зустріч між президентом США Джо Байденом і китайським лідером Сі Цзиньпіном, під час якої обидва лідери пообіцяли частіше спілкуватися всупереч багатьом розбіжностям.

Оскільки війна в Україні та глобальний сплеск інфляції затьмарили саміт, президент Індонезії знову звернувся до лідерів найбагатших країн світу з проханням об’єднатися принаймні в економічних питаннях.

“Ми сподіваємося, що саміт G20 зможе створити конкретні партнерства, які допоможуть економічному відновленню світу”, – сказав президент Індонезії Джоко Відодо після двосторонньої зустрічі з Байденом.

Він також попросив Європейську комісію та блок G7 надати “підтримку та гнучкість”, щоб саміт був результативним.

Росія заявила, що президент Путін був надто зайнятий, щоб відвідати саміт, а його місце зайняв міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Дипломатичні джерела кажуть, що спільне комюніке G20, яке мали б погодити всі сторони, є малоймовірним, оскільки Індонезія натомість наполягає на декларації лідерів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський має виступити на саміті у вівторок по відеозв'язку.