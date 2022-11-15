На Балі стартував саміт G20

Лідери Групи двадцятки (G20) розпочинають обговорення на саміті, який стартував на острові Балі в Індонезії.
Про це пише Reuters.
Представники країни-господаря заходу завершили свої виступи.
Блок зосередиться на сприянні відновленню глобальної економіки, попри глибокі розбіжності через війну в Україні.
“На G20, до якої входять країни від Бразилії до Індії, Саудівської Аравії та Німеччини, припадає понад 80% світового валового внутрішнього продукту), 75% міжнародної торгівлі та 60% населення”, – зазначає видання.
Позитивним знаком напередодні саміту стала тригодинна двостороння зустріч між президентом США Джо Байденом і китайським лідером Сі Цзиньпіном, під час якої обидва лідери пообіцяли частіше спілкуватися всупереч багатьом розбіжностям.
Оскільки війна в Україні та глобальний сплеск інфляції затьмарили саміт, президент Індонезії знову звернувся до лідерів найбагатших країн світу з проханням об’єднатися принаймні в економічних питаннях.
“Ми сподіваємося, що саміт G20 зможе створити конкретні партнерства, які допоможуть економічному відновленню світу”, – сказав президент Індонезії Джоко Відодо після двосторонньої зустрічі з Байденом.
Він також попросив Європейську комісію та блок G7 надати “підтримку та гнучкість”, щоб саміт був результативним.
Росія заявила, що президент Путін був надто зайнятий, щоб відвідати саміт, а його місце зайняв міністр закордонних справ Сергій Лавров.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський має виступити на саміті у вівторок по відеозв'язку.