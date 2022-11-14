Українську делегацію на саміті G20 очолює Зеленський, - МЗС

На Балі де-факто представляє делегацію посол України в Індонезії.

В Міністерстві закордонних справ України пояснили, хто представлятиме українську делегацію на саміті G20.

Як повідомив речник міністерства Олег Ніколенко, згідно з протоколом делегацію очолює Президент України Володимир Зеленський.

Глава держави бере участь в саміті онлайн.

"На Балі фізично присутній посол України в Індонезії, який представляє там нашу делегацію де-факто", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, Верховна Рада планує на найближчому засіданні ухвалити постанову про звернення до держав Групи Двадцяти щодо виключення РФ зі складу G20.

Тим часом президент РФ Володимир Путін не буде виступати на саміті країн Group of 20 навіть у онлайн-форматі. А світові лідери не візьмуть участь в спільному фото через загальний дискомфорт у зв'язку з присутністю представника Росії.