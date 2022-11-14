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​Рух Чесно вимагає зняти з посади голови Комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича

Шуфрич є фігурантом Реєстру держзрадників.

​Рух Чесно вимагає зняти з посади голови Комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича
Фото: Рух Чесно

За 9 місяців повномасштабної російської агресії Верховний Суд заборонив 12 проросійських партій. Але представники цих партій, які мають представницькі мандати на місцевому і національному рівні, залишилися з тими ж повноваженнями, які в них були до 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє у Facebook Рух Чесно.

“Парламент на цей момент не напрацював єдину політику, щоб убезпечити політичну систему країни від впливу державних зрадників, які пройшли від проросійських партій, ані сьогодні, ані в майбутньому. Ми, представники громадського сектору та ЗМІ, вимагаємо у Верховної Ради невідкладно розглянути постанову щодо зняття з посади голови Комітету з питань свободи слова фігуранта Реєстру держзрадників Нестора Шуфрича, який був обраним в 2019 році від забороненої партії ОПЗЖ”, – йдеться у повідомленні.

 

Рух Чесно наголошує, що “неприпустимо, щоб у парламенті Комітет свободи слова очолював представник забороненої в країні партії, який, які і інші народні депутати ОПЗЖ, досі мають право доступу до державної таємниці”.

Раніше повідомлялося, що з 2014 року Росія таємно перерахувала понад 300 млн доларів іноземним політичним партіям у всьому світі, аби вплинути на вибори у понад 20 країнах.

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