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Урок псевдоісторії від диктатора: як путін пояснював росіянам вторгнення до України

Під час святкування Дня народної єдності росії 4 листопада, президент рф володимир путін знову відзначився псевдоісторичніми заявами щодо України. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Фото: EPA/UPG

Хоча стосовно України путін здебільшого повторив свої вже доволі затерті тези про цілеспрямоване втручання та псування України Заходом, яке почалося відразу після розпаду СРСР і про насадження бандерівцями і неонацистами псевдоцінностей. Знайшлося місце і новим заявам.Так, в той час як окупанти вбивають українців у реальному житті, кривавий диктатор не перестає їх шкодувати: «… просто дивно, що там відбувається: начебто українців не існує, кидають як у топку, і все. Саме Україна, український народ і є перша і головна жертва навмисного нагнітання ненависті до росіян, до Росії. У Росії ж все навпаки, ви це добре знаєте: ми завжди з повагою і теплотою ставилися і ставимося до українського народу. Так було і є, незважаючи на сьогоднішнє трагічне протистояння».

А шкодує президент РФ українців, звісно, тому, що вони з росіянами «по суті, один народ. По суті, протистояння йде всередині одного народу, так само як це було після потрясінь 1917 року, людей знову стравили».

Хто ж їх стравив? Путін переконує, що і тоді, і зараз «іноземні держави гріли руки трагедії нашого народу. Їм було начхати і на білих, і на червоних, вони переслідували свої інтереси, послаблювали та рвали історичну Росію на частини».

Живе цей «один народ» не десь на Венері, а на території «історичної Росії», зі шматків якої росіяни добровільно зліпили Україну «з метою створення єдиного, загального культурно-гуманітарного, історичного простору».

Тому Путін наполегливо прагне відірвати Україну від європейського простору. Для цього він попереджає українців про агресивні наміри Заходу… відкусити українські землі! Мовляв, три сусідки: Угорщина, Румунія та Польща – сплять та бачать, як повернути назад території, які були насильно відторгнуті від цих держав на користь України.

І саме росія за словами путіна є «єдиним справжнім справжнім гарантом української державності та суверенітету». Так, так: саме ту країну, яка в 2014 окупувала Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. А з 24 лютого пробує окупувати вже всю Україну.

Зі збоченої «історичної логіки» Путіна випливає, що братня любов Росії до України проявляється у вигляді агресії і вбивств. А безперервне постачання українцям озброєння для самооборони з боку Заходу – це, виявляється, свідчення байдужості та безжалісного ставлення до українців.

Урок чергових псевдо-історичних роздумів Путіна для України і світу єдиний – Путін завжди бреше, каже те, що потрібно для пропаганди. Тому завдання Сил оборони України – викинути росіян з окупованої української території. Інакше путінська орда піде далі, буде вбивати і гвалтувати зі словами «мы один народ».

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