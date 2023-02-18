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Поки Україна веде боротьбу за свою територію, немає воєнної загрози для Молдови, - Санду

Росія веде гібридну війну проти Молдови, нагадала Санду.

Поки Україна веде боротьбу за свою територію, немає воєнної загрози для Молдови, - Санду
Фото: EPA

Поки Україна веде боротьбу за свою територію, Молдова вважає, що немає безпосередньої воєнної загрози для неї. Україна забезпечує таким чином безпеку Молдови.

Про це президент Молдови Мая Санду заявила під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє LB.

"Війна Росії проти України значно вплинула на усі аспекти системи безпеки Молдови. Вона збільшила воєнні ризики, в останні кілька місяців чотири російські ракети незаконно перетнули повітряний простір Молдови, були випадки падіння уламків ракет на нашу територію. Представники Росії висловлюють погрози на адресу Молдови, нещодавно МЗС РФ заявив, що Молдова наступна ( у війні - ред.)", - сказала Санду.

За її словами, поки Україна веде боротьбу за свою територію, у Кишиневі вважають, що немає безпосередньої воєнної загрози для Молдови. 

"Україна забезпечує нашу безпеку. Водночас Росія веде гібридну війну проти Молдови, тут прикладів чимало. Восени була спроба використати енергетичну кризу, сподіваючись, що Молдова не зможе сплатити газ та електроенергію за високими цінами. Уряд тоді знайшов гроші, але «Газпром» припинив поставки, сподіваючись, що ми не знайдемо альтернативні джерела і що це призведе до повалення уряду", - додала Санду.

Вона пояснила, що зараз стало відомо про новий план - організувати протести і почати переговори про дострокові парламентські вибори. Це свідчить про елемент гібридної війни. 

"Негативний вплив посилює пропаганда, багато кібератак та фейкових попереджень про закладені бомби. Все це дестабілізує суспільство. Враховуючи складну економічну ситуацію, в якій ми опинилися через війну Росії проти України, це створює небезпеку заворушень, які б Росія могла організувати", - додала президент Молдови.

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Нагадаємо, що державний секретар США Ентоні Блінкен висловив глибоку стурбованість діями Росії проти Молдови.

Санду заявила, що РФ планує здійснити державний переворот у її країні. За її словами, Москва, використовуючи протести та опозицію з залученням осіб із військовою підготовкою, хоче напасти на урядові будівлі та змінити владу.

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