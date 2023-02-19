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Україна не відвойовуватиме Крим військовим шляхом, – сенатор-демократ Адам Сміт

На його думку, у певний момент війна буде припинена шляхом переговорів.

Україна не відвойовуватиме Крим військовим шляхом, – сенатор-демократ Адам Сміт
Фото: ЕРА/UPG

Україна не відвойовуватиме Крим військовим шляхом. Так вважає конгресмен Адам Сміт, головний демократ у Комітеті Палати представників із питань Збройних сил, пише Politico.

“Я думаю, що існує більше консенсусу щодо того, що люди усвідомлюють, що Україна не збирається відвойовувати Крим у військовій формі”, – сказав він у кулуарах Мюнхенсьої конференції з безпеки.

На його думку, у певний момент війна буде припинена шляхом переговорів. “Найкращий сценарій - це якась домовленість про "єдину Україну”, – додав Сміт.

За його словами, справжнє питання полягає в тому, чи можна отримати гарантії безпеки для України, які дозволили б США та країнам-партнерам “продовжувати тренувати та озброювати Україну, щоб Росія просто не зробила це знову, через пару років, коли вони переведуть дух”.

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Нагадаємо, заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила що військові об'єкти, які Росія розмістила в Криму, американці вважають легітимними цілями ЗСУ.

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