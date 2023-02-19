Україна не відвойовуватиме Крим військовим шляхом, – сенатор-демократ Адам Сміт

На його думку, у певний момент війна буде припинена шляхом переговорів.

Україна не відвойовуватиме Крим військовим шляхом. Так вважає конгресмен Адам Сміт, головний демократ у Комітеті Палати представників із питань Збройних сил, пише Politico.

“Я думаю, що існує більше консенсусу щодо того, що люди усвідомлюють, що Україна не збирається відвойовувати Крим у військовій формі”, – сказав він у кулуарах Мюнхенсьої конференції з безпеки.

На його думку, у певний момент війна буде припинена шляхом переговорів. “Найкращий сценарій - це якась домовленість про "єдину Україну”, – додав Сміт.

За його словами, справжнє питання полягає в тому, чи можна отримати гарантії безпеки для України, які дозволили б США та країнам-партнерам “продовжувати тренувати та озброювати Україну, щоб Росія просто не зробила це знову, через пару років, коли вони переведуть дух”.

Нагадаємо, заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила що військові об'єкти, які Росія розмістила в Криму, американці вважають легітимними цілями ЗСУ.