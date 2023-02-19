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У понеділок на Одещині проводитимуть заміри електроспоживання

В Одесі та Одеському районі заміри відбуватимуться із застосуванням графіку відключень.

У понеділок на Одещині проводитимуть заміри електроспоживання

У понеділок на Одещині будуть проводити заміри електроспоживання. Про це повідомив телеграм-канал ДТЕК.

“20 лютого за дорученням “Укренерго” в Одеській області будуть проводитись заміри споживання електроенергії. У зв’язку з цим у понеділок в області не будуть застосовуватись графіки відключення”, – йдеться у повідомленні.

Однак через мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі заміри відбуватимуться із застосуванням графіку відключень.

Заміри допоможуть визначити більш коректні ліміти для Одеської області під час застосування графіків через дефіцит потужності в енергосистемі.

“Якщо в понеділок у вас зникне світло, то перевірте статус відключень на сайті ДТЕК Одеські електромережі. Електропостачання могло зникнути через локальну аварію або через мережеві обмеження. У разі відсутності інформації на сайті ви можете написати нам у приватні повідомлення на сторінці в Facebook, або звернутись у кол-центр та залишити заявку”, – додали у ДТЕК.

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Нагадаємо, на неділю, 19 лютого “Укренерго»”не надавав обмежень споживання електроенергії, що дозволяє не відключати світло на Дніпропетровщині.Тоді як через ремонт мереж у Києві та області можливі відключення за графіком.

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