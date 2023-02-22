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Шольц продовжить телефонувати Путіну попри відсутність результатів, - речник уряду ФРН

"Ми не бачимо бажання Путіна зупинити війну, але правильним є час від часу телефонувати в Москву".

Шольц продовжить телефонувати Путіну попри відсутність результатів, - речник уряду ФРН
Фото: Урсула фон дер Ляйєн у Twitter

Попри відсутність результатів телефонних розмов із Володимиром Путіним канцлер Німеччини Олаф Шольц продовжить дзвонити в Кремль.

Про це сказав речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт на брифінгу, передає Укрінформ.

"Важливо залишатися в контакті. Канцлер і уряд у цьому переконані. Ми не бачимо бажання Путіна зупинити війну, але правильним є час від часу телефонувати в Москву", - сказав Гебештрайт, додавши, що телефонувати варто навіть за відсутності результатів та різність принципових позицій щодо війни.

Речник не поділяє оцінки деяких експертів, що вчорашня промова Путіна стала менш агресивною.

"Ми почули те саме, що володар влади в Росії говорить місяцями та тижнями", - зауважив він.

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Загалом цю промову президента РФ та його відмову від договору СНО сприйняли в Берліні "з певним занепокоєнням".

"Президент Росії рухається шляхом, який дуже пригнічує", - коротко оцінив виступ Путіна Шольц.

Він наголосив, що необхідно не допустити використання ядерної зброї у війнах і вкотре наголосив на необхідності зробити все, щоб допомогти Україні захистити свою незалежність і територіальну цілісність.

Нагадаємо, раніше в Берліні підтвердили контакти з Путіним "для можливих переговорів про завершення війни".

Днями президент Володимир Зеленський також заявив, що його французький колега Еммануель Макрон марнує час, розглядаючи можливість будь-якого діалогу з Росією.

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