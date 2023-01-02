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У Берліні підтвердили контакти з Путіним "для можливих переговорів про завершення війни"

Німеччина стоїть на боці України, яка бореться не лише за своє виживання, а й за цінності та мирний порядок у Європі.

У Берліні підтвердили контакти з Путіним "для можливих переговорів про завершення війни"
Фото: EPA/UPG

У Берліні не бачать готовності Кремля до досягнення справедливого миру з Україною, проте контакти з Росією підтримують.

Про це йшлося на брифінгу представників уряду у понеділок, передає Укрінформ.

"Канцлер і деякі інші політики в ЄС мають прямий контакт із президентом Путіним. Звісно, є контакти й на інших рівнях", - розповіла представниця федерального уряду Крістіне Гоффманн.

Речник МЗС ФРН Крістіан Вагнер зауважив, що з боку Росії немає серйозних пропозицій щодо мирних переговорів. Це підтверджується, зокрема, "жорстокою кампанією" з бомбардування українських міст останніми днями.

"Такі дії Росії говорять самі за себе", - підкреслив дипломат.

Вагнер наголосив, що умови майбутніх переговорів має визначати Київ. За його словами, Німеччина стоїть на боці України, яка бореться не лише за своє виживання, а й за цінності та мирний порядок у Європі.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ хоче провести наприкінці лютого мирний саміт на майданчику ООН, і Росія на нього не запрошується, бо вона не хоче миру і має спочатку відповісти за воєнні злочини. Очільник МЗС наголосив, що запропонована Україною мирна формула, зокрема, спрямована на те, щоб не дозволити росії маніпулювати питанням миру.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що РФ не хоче вести переговорів, а лише намагається уникнути відповідальності.

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