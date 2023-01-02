У Бразилії пройшла інавгурація новообраного президента Лули да Сілви

У Бразилії пройшла інавгурація Луїса Інаціу Лули да Сілви. Захід супроводжувався музичним фестивалем, на вулиці столиці вийшли сотні тисяч прихильників новообраного очільника країни, пише New York Times.

У зверненні до Конгресу в неділю Лула сказав, що він боротиметься з голодом і вирубкою лісів, підніме економіку і спробує об'єднати країну. Але він також націлився на свого попередника, заявивши, що Жаїр Болсонару загрожував бразильській демократії.

"Під вітром редемократизації ми звикли говорити: «Диктатура – ніколи знову». Сьогодні, після жахливого випробування, яке ми подолали, ми повинні сказати: «Демократія назавжди»", – сказав він.

🚨Lula promises to govern for all in tearful final inauguration speech



The leader promised to “govern for all 215 million Brazilians” and broke down in tears when discussing Brazil’s pressing hunger problem.https://t.co/yiVMD773WW — The Brazilian Report (@BrazilianReport) January 1, 2023

Його попередний і головний опонент Жаїр Болсонару в цей час був у Флориді. Болсонаро місяцями ставив під сумнів надійність результатів виборів, хоча доказів фальсифікації так і не навів. У свого роду прощальному зверненні в п'ятницю, порушивши тижні фактичного мовчання, він сказав, що намагався заблокувати вступ на посаду Сілви, але не вдалось.

"У рамках законів, дотримуючись Конституції, я шукав вихід з цього", – сказав він.

Тисячі прихильників Болсонаро залишилися в таборі біля штабу армії, як і було після виборів, багато хто казав про переконання, що в останній момент у неділю військові перешкодять Лулі вступити на посаду.

Нагадаємо, на початку жовтня Лула да Сілва переміг у першому турі президентських виборів Болсонару, але не зміг отримати більш ніж половину голосів для повної перемоги. Згодом він переміг і в другому турі виборів, набравши трохи більше 50% голосів. Це вже третя перемога для нього. Болсонару певний час зберігав мовчання, та потім дав зрозуміти, що нібито не проти передачі влади.

У грудні в Бразилії прихильники колишнього президента Жаїра Болсонару штурмували управління федеральної поліції. Протестувальники, багато з яких були вдягнуті в жовті національні футбольні форми або обмотані прапорами, протистояли правоохоронцям. Поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати. Натовп підпалив автобуси і авто, що стояли поруч будівлі поліції. Заворушення почалися після того, як поліція затримала прихильника Болсонару за нібито організацію насильницьких "антидемократичних акцій", за словами судді, який видав наказ про його арешт. Деякі найбільш радикальні прихильники Болсонару перекрили шосе на знак протесту та розташувалися табором перед армійськими казармами, закликаючи до військового перевороту, щоб усунути Лулу з посади.

Федеральна поліція заявила, що "заворушення" біля штаб-квартири врегульовуються за підтримки столичних сил безпеки.

Болсонару за роки президентства відзначився сумнівними рішеннями щодо боротьби з ковідом. Проти нього протестували тисячі людей. Його опонент, да Сільва, був засуджений за відмивання грошей і хабар у вигляді розкішного пентхауса в курортному місті Гуаружа та за допомогу іншим фірмам отримати замовлення у контрольованого державою нафтового концерну Petrobras в обмін на ремонтні роботи в маєтку в місті Атібая в штаті Сан Паоло. Згодом обвинувачення зняли.