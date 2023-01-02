Прикордонники Польщі не розслідують перевезення очільником польської поліції зброї з України

Прикордонна служба Польщі не розслідує інцидент щодо перевезення главою польської поліції Ярославом Шимчиком стволів гранатометів із України, повідомляє Rzeczpospolita.

Про це йдеться у відповіді прикордонної служби на запитання сенатора Кшиштофа Брейзи.

Як повідомив Головнокомандувач прикордонної служби Томаш Прага, його відомство "не веде жодних розглядів щодо перевезення вогнепальної зброї/озброєнь через кордон головнокомандувачем поліції". Прага додав, що Шимчик при перетині кордону не звітував про провезення таких товарів. Через те, що генерал мав дипломатичний паспорт, він пройшов тільки "ввічливий контроль".

Нагадаємо, у грудні в приміщенні Головного управління поліції Польщі пролунав вибух. Здетонував один подарунків, які начальник поліції Ярослав Шимчик привіз після зустрічі з українськими колегами та ДСНС.

За інформацією польських ЗМІ, Шимчик отримав у подарунок два стволи гранатометів після зустрічей із керівником Національної поліції України Ігорем Клименком, главою ДСНСУ Сергієм Круком та його заступником Дмитром Бондарем.

Один із стволів вибухнув наступного дня в приміщенні польської комендатури, завдавши шкоди будівлі. Був поранений і Шимчик.

Генерал тоді заявляв: українська сторона запевняла, начебто подарунок - це брухт без вибухових речовин.

Згодом міністр внутрішніх справ Польщі заявив, що через інцидент очікує на візит керівника українського МВС Дениса Монастирського.