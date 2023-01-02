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У Воронежі над аеродромом пролунав вибух

Там базувалися стратегічні бомбардувальники. 

У Воронежі над аеродромом пролунав вибух
Фото: мапа

Влада Воронежа (Росія) заявила про "збиття безпілотника" в районі аеродрому. Про вибухи в ніч на 2 січня повідомляли місцеві мешканці, згодом їх наявність підтвердила влада регіону, пише Радіо Свобода

Згідно з озвученими даними, вибухи лунали на південному заході міста, де розташовано військовий аеродром Балтімор. Там базується бомбардувальна авіація Західного військового округу, зокрема Су-34. 

Про пошкодження і поранених влада російського міста не повідомила, але сказала, що вибух спричинено збиттям "запущеного з України безпілотника". 

У грудні двічі вибухав російський військовий аеродром Енгельс. Під час перших вибухів 5 грудня на цьому аеродромі були підірвані російські стратегічні бомбардувальники. З цієї бази злітають російські бомбардувальники, які завдають ракетних ударів по Україні. Того ж дня стався вибух на аеродромі в Рязані – поранень та опіків зазнали дев’ять осіб чергової зміни, з них троє загинули, знищено автомобіль-заправник, постраждав невідомий борт авіації.

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