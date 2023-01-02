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В Австралії зіткнулися два гелікоптери, четверо загиблих

Інцидент стався, коли один гелікоптер приземлявся, а інший злітав.

В Австралії зіткнулися два гелікоптери, четверо загиблих
Фото: ABC

В Австралії, у штаті Квінсленд біля тематичного парку розваг Sea World зіштовхнулись два вертольоти, чотири людини загинули.

Про це повідомляє ABC News.

Інцидент стався, коли один гелікоптер приземлявся, а інший злітав. Одному з них вдалося приземлитися на піщану мілину. У ньому було шестеро людей. Пʼятеро з них отримали легкі травми, одна людина не постраждала. 

В іншому гелікоптері чотири людини померли на місці. Ще троє людей, які також подорожували в гелікоптері, отримали важкі травми. Їх ушпиталили.

Нагадаємо, що у вересні у Хорватії сталося зіткнення пасажирського і вантажного потягів, були загиблі і поранені.

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