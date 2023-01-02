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Південна Корея і США обговорюють спільні ядерні військові навчання

Пентагон поки що немає чого анонсувати з цього приводу. 

Південна Корея і США обговорюють спільні ядерні військові навчання
Юн Сок Йоль
Фото: Korea.net

Південна Корея та США обговорюють можливість проведення спільних військових ядерних навчань, повідомив президент Юн Сок Йоль. Заява зроблена в інтервʼю місцевій газеті на тлі оголошення лідером КНДР Кім Чен Ином Південної Кореї "безсумнівним ворогом", повідомляє Reuters

Юн Сок Йоль заявив, що в разі проведення випробувань буде використовуватися американська ядерна зброя, а планування, інформаційна підтримка і тренування будуть спільними з Південною Кореєю. 

Представник Пентагону в запиті про коментар щодо заяви президента Південної Кореї сказав, що поки що сьогодні "нема чого анонсувати". 

Президент Південної Кореї закликав до "підготовки до війни" після рекордної кількості ракетних випробувань і вторгнення безпілотників КНДР, яким вдалося долетіти аж до Сеула. 

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