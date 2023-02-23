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Слідчі підозрюють жительку Харківщини у колабораційній діяльності

Жінка закликала місцевих мешканців до підтримки окупації Харківської області. 

Слідчі підозрюють жительку Харківщини у колабораційній діяльності
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Співробітники поліції повідомили про підозру жінці, яка підтримувала Росію під час окупації Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“60-річна жінка закликала місцевих мешканців до підтримки рішень та дій держави-агресора, направлених на приєднання території Харківської області до складу Російської Федерації”, - повідомили в поліції.

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Жителька с. Гетьманівка Куп'янського району публічно заперечувала факт збройної агресії Росії проти України. Вона висловлювала захоплення армією окупантів та сподівалась "жить по-другому" з приходом “нової влади”.

Правоохоронці повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Як раніше повідомлялось, працівники поліції підозрюють жительку Харківської області в тому, що вона організувала поширення проросійських пропагандистських видань в Ізюмі.

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