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За день росіяни шість разів обстрілювали Нікопольщину

Від обстрілів люди не постраждали. 

За день росіяни шість разів обстрілювали Нікопольщину
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 23 лютого, російськіокупаційнівійська шість разів обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

“Ворог накрив вогнем сам Нікополь та дві громади – Марганецьку і Червоногригорівську”, - написав Лисак. 

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Вн уточнив, що від обстрілів люди не постраждали. 

Наслідки атак зараз з’ясовують. Території, котрі були обстріляні окупантами, обстежують рятувальники.

Нагадаємо, 23 лютого рашисти також вдарили по Куп’янську на Харківщині. Поранення отримали дві цивільні жінки.

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