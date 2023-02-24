Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм колегою з Данії Ларсом Люкке Расмуссеном.

Про це Кулеба написав у Твіттері.

Кулеба та Расмуссен обговорили способи прискорення доставки самохідних артилерійських установок Caesar,танків Leopard-1 та іншого важливого озброєння.

“Я вдячний Данії за те, що вона залишається одним із найсильніших уболівальників України”, – додав очільник українського МЗС.

Нагадаємо, Данія переглянула своє рішення про передачу Києву сучасних бойових танків і не поставить Україні "Леопард-2" зі своїх запасів. Натомість країна візьме на себе частину витрат на ремонт 100 танків "Леопард-1", які Німеччина має намір передати ЗСУ.