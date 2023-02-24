Верховний головнокомандувач провів 23 лютого засідання Ставки у розширеному форматі з детальними доповідями, які зробилии Залужний, Сирський, Тарнавський, Москальов і Наєв.

Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

“Ситуація за основними напрямками. Схід – дуже важко. Болісно. Але робимо все, щоб вистояти. Південь – на частині напрямків ситуація доволі небезпечна, але нашим воїнам є чим і як відповідати окупанту. Одеса й Чорноморський простір – ситуацію контролюємо. Північ – усі наші воїни на цьому напрямку бачать кожен намір ворога. Де потрібно, посилюємось”, - запевнив президент.

Була доповідь керівника ГУР Буданова щодо актуальних намірів окупанта. Є рішення й щодо нашої протидії.

“Окремо й дуже детально на Ставці розглянули питання виробництва та постачання боєприпасів і зброї. Звичайно, я не можу публічно повідомити деталі щодо цього. Але це змістовна робота. Я радий чути на Ставці, що навіть у таких умовах ми маємо відповідний потенціал”, - наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що в Херсоні унаслідок чергового російського удару пошкоджений магістральний трубопровід, який забезпечував опалення для близько 600 будинків – понад 40 тис. людей. Ремонтні роботи триватимуть без перерви, поки не буде відновлено постачання тепла.

“Провів сьогодні переговори з Прем’єр-міністром Іспанії, який прибув у Київ. Я подякував за дуже важливу іспанську оборонну й політичну підтримку. За те, що протягом року повномасштабної війни Іспанія стоїть разом із нами в захисті від російського терору. Це дуже цінна й ціннісна співпраця. Саме тут, на нашій землі, ми захищаємо саме ті цінності, на яких тримається життя не лише нашого народу, а й абсолютної більшості народів Європи. Звичайно, на цих цінностях тримається й життя Іспанії. І тому ми дуже добре розуміємо одне одного. Іспанія стала частиною нашої танкової коаліції. Іспанія допомогла нам із захистом нашого неба. Є багато інших параметрів підтримки – як уже здійсненої, так і запланованої нами”, - розповів голова держави.

Також він зустрівся з делегацією глобальної парламентської мережі “Об’єднані для України”. Це представники 13 парламентів європейських країн та Європарламенту. Тематика зустрічі абсолютно зрозуміла – зброя для наших воїнів, санкції проти держави-терориста, реалізація наших мирних ініціатив, зокрема формули миру.

“Говорив із Президентом Єгипту, зокрема й про захист міжнародного права, і про нашу роботу для відновлення продовольчої безпеки, і про деякі аспекти двосторонніх відносин”, - розповів Володимир Зеленський.

Президент України наголосив - треба зробити все, щоб заходи 24 лютого стали результативними для України. Справді вагомими не лише з погляду символізму, бо буде 24 лютого. Але й з погляду реальної користі для нашого захисту.

Нагадаємо, напередодні річниці масштабного вторгнення Росії 141 держава підтримала проукраїнський проєкт резолюції щодо встановлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні і лише 7, включно з РФ, виступили проти. Так завершилася спеціальна сесія у Генасамблеї ООН. За основу цього документу була узята «Формула миру» президента Зеленського, яку він торік презентував на саміті G20.

Попри зусилля Росії та її союзників, які робили усе для того, щоби завалити голосування, внести свої правки, що мали на меті змусити Україну сісти за стіл перемовин з агресором на його умовах, а світ відмовитися від постачання оборонного озброєння нашій державі, більшість країн-членів ООН виступила проти РФ.