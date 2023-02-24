Британський прем'єр закличе G7 постачати Україні зброю великої дальності

Сунак повторить завтра свою пропозицію британської підтримки країнам, які можуть надати Україні винищувачі.

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак закличе партнерів з G7 постачати Україні зброю великої дальності та пришвидшити надання військової допомоги.

Про це пише CNN з посиланням на пресреліз британського уряду.

Очікується, що на віртуальній зустрічі “Групи семи” у п’ятницю Сунак також повторить свою пропозицію британської підтримки країнам, які можуть надати Україні винищувачі. Це відбувається в той момент, коли Велика Британія готується постачати Києву зброю великої дальності.

“Щоб Україна виграла цю війну – і прискорила цей день – вона повинна отримати вирішальну перевагу на полі бою. Це те, що знадобиться, щоб змінити мислення Путіна. Зараз це має бути нашим пріоритетом. Замість поступового підходу нам потрібно рухатися швидше щодо артилерії, бронетехніки та протиповітряної оборони”, – цитує пресреліз майбутну заяву Сунака.

“Найближчі тижні будуть важкими для України, але вони також будуть важкими для Росії. Вони знову перестараються. Тому зараз настав час підтримати план України щодо переозброєння, перегрупування та просування вперед”, – додасть він.

Прем’єр-міністр прийме військовослужбовців Збройних сил України у п’ятницю в рамках національної хвилини роздумів об 11:00 за місцевим часом. Сунак також повісить синьо-жовтий вінок на дверях Даунінг-стріт, 10.

Нагадаємо, міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що літаки країн НАТО можуть бути передані Києву.