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Британський уряд виділить кошти на Євробачення, для українців забронюють квитки

Це буде перше Євробачення, яке пройде у Великобританії за 25 років.

Британський уряд виділить кошти на Євробачення, для українців забронюють квитки
Фото: EPA/UPG

Пісенний конкурс Євробачення, який пройде в Ліверпулі в травні, отримає 10 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 12 млн доларів) від уряду Великої Британії.

Про це пише BBC.

Кошти будуть витрачені на операційні витрати, такі як охорона та візи, а також на те, щоб подія “демонструвала українську культуру”. Місцева влада Ліверпуля вже пообіцяла виділити на конкурс 4 мільйони фунтів стерлінгів.

Близько 3000 квитків на пісенний конкурс забронюють для українців, які проживають у Великобританії.

Ліверпуль організовує захід на своїй M&S Bank Arena від імені України, оскільки через війну наша країна не може прийняти конкурс.

Це буде перше Євробачення, яке пройде у Великобританії за 25 років.

Квитки для українців дозволять “співвітчизникам насолодитися подією та прославити багату культуру та музику нашої країни”, сказав посол України у Великобританії Вадим Пристайко.

Додамо, за кожний продаж стягуватиметься плата у розмірі 20 фунтів стерлінгів, витрати субсидуються для учасників програм Homes for Ukraine Scheme, the Ukraine Family Scheme and the Ukraine Extension Scheme, які мають право подати заявку на квитки.

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Нагадаємо, Україну на Євробаченні-2023 у Ліверпулі представить гурт TVORCHI, а у 2022 році на конкурсі перемогли українські репери Kalush Orchestra.

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