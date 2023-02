Британський уряд виділить кошти на Євробачення, для українців забронюють квитки

Пісенний конкурс Євробачення, який пройде в Ліверпулі в травні, отримає 10 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 12 млн доларів) від уряду Великої Британії.

Про це пише BBC.

Кошти будуть витрачені на операційні витрати, такі як охорона та візи, а також на те, щоб подія “демонструвала українську культуру”. Місцева влада Ліверпуля вже пообіцяла виділити на конкурс 4 мільйони фунтів стерлінгів.

Близько 3000 квитків на пісенний конкурс забронюють для українців, які проживають у Великобританії.

Ліверпуль організовує захід на своїй M&S Bank Arena від імені України, оскільки через війну наша країна не може прийняти конкурс.

Це буде перше Євробачення, яке пройде у Великобританії за 25 років.

Квитки для українців дозволять “співвітчизникам насолодитися подією та прославити багату культуру та музику нашої країни”, сказав посол України у Великобританії Вадим Пристайко.

Додамо, за кожний продаж стягуватиметься плата у розмірі 20 фунтів стерлінгів, витрати субсидуються для учасників програм Homes for Ukraine Scheme, the Ukraine Family Scheme and the Ukraine Extension Scheme, які мають право подати заявку на квитки.

Нагадаємо, Україну на Євробаченні-2023 у Ліверпулі представить гурт TVORCHI, а у 2022 році на конкурсі перемогли українські репери Kalush Orchestra.