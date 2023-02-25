У Мінкульті перелічили проєкти, які реалізовують із Францією

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко назвав проєкти, які наша держава спільно реалізовує із Францією.
Про це йдеться в дописі Ткаченка у соцмережах.
Серед проєктів:
- створення фондів на підтримку українських кіно та літератури;
- проведення масштабних українських культурних сезонів у Франції;
- виставки «Out of blackout»;
- підтримка диджиталізації сфери спадщини;
- санкції проти російських пропагандистів та боротьба з російською дезінформацією та пропагандою.
"У Франції чітко розуміють, що культура – це щит. Щит, який, з одного боку, захищає Україну та, з іншого, захищає Європу від російських наративів. Франція, яка є лідером сфери культури в Європі, чітко розуміє, за що ця війна: за культурну свободу, за традиції, ідентичність", - зауважив Ткаченко.
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