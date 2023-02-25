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У Мінкульті перелічили проєкти, які реалізовують із Францією

Це, зокрема, створення фондів на підтримку українських кіно та літератури, а також санкції проти російських пропагандистів та боротьба з дезінформацією та пропагандою РФ.

У Мінкульті перелічили проєкти, які реалізовують із Францією
Фото: Макс Требухов

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко назвав проєкти, які наша держава спільно реалізовує із Францією.

Про це йдеться в дописі Ткаченка у соцмережах.

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Серед проєктів:

  • створення фондів на підтримку українських кіно та літератури;
  • проведення масштабних українських культурних сезонів у Франції;
  • виставки «Out of blackout»;
  • підтримка диджиталізації сфери спадщини;
  • санкції проти російських пропагандистів та боротьба з російською дезінформацією та пропагандою. 

"У Франції чітко розуміють, що культура – це щит. Щит, який, з одного боку, захищає Україну та, з іншого, захищає Європу від російських наративів. Франція, яка є лідером сфери культури в Європі, чітко розуміє, за що ця війна: за культурну свободу, за традиції, ідентичність", - зауважив Ткаченко.

Нагадаємо, США виділять $7 млн на захист культурної спадщини України.

В Австрії заснували перше українське видавництво – "Видавництво вільних людей".

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