У Мінкульті перелічили проєкти, які реалізовують із Францією

Це, зокрема, створення фондів на підтримку українських кіно та літератури, а також санкції проти російських пропагандистів та боротьба з дезінформацією та пропагандою РФ.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко назвав проєкти, які наша держава спільно реалізовує із Францією.

Про це йдеться в дописі Ткаченка у соцмережах.

Серед проєктів:

створення фондів на підтримку українських кіно та літератури;

проведення масштабних українських культурних сезонів у Франції;

виставки «Out of blackout»;

підтримка диджиталізації сфери спадщини;

санкції проти російських пропагандистів та боротьба з російською дезінформацією та пропагандою.

"У Франції чітко розуміють, що культура – це щит. Щит, який, з одного боку, захищає Україну та, з іншого, захищає Європу від російських наративів. Франція, яка є лідером сфери культури в Європі, чітко розуміє, за що ця війна: за культурну свободу, за традиції, ідентичність", - зауважив Ткаченко.

Нагадаємо, США виділять $7 млн на захист культурної спадщини України.

В Австрії заснували перше українське видавництво – "Видавництво вільних людей".