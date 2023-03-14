З Києво-Печерської лаври насамперед має виїхати керівництво УПЦ МП, - Ткаченко

Про виселення ченців поки не йдеться.

З Києво-Печерської лаври насамперед має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої Української православної церкви (Московського патріархату).

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Ніхто не ставить питання про виселення ченців, ідеться про повернення майна, яке належить державі, - і рухомого, і нерухомого. Якщо хтось і має виїжджати, на мій погляд, насамперед, то це ті керівники, які здійснювали незаконні забудови на території об'єкта ЮНЕСКО впродовж багатьох років, - митрополити Павло, Антоній, синодальне управління адміністрації УПЦ (МП). А вже потім можна говорити про решту", - сказав Ткаченко.

Міністр заявив, що "ченці завжди мають вибір", маючи на увазі перехід до Православної церкви України.

Щодо заяви намісника лаври митрополита Павла, що ченці не мають наміру виселятися, Ткаченко зазначив: "Я впевнений, що ситуація зміниться докорінно, коли ці громадяни залишать територію Лаври. Я думаю, що спільна робота фахівців і правоохоронців стимулюватиме таке рішення".

Міністр також розповів, що наразі триває процес створення відповідної комісії Служби безпеки та МВС.

Нагадаємо, що 10 березня в. о. гендиректора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександр Рудник попередив чоловічий монастир УПЦ МП про необхідність до 29 березня звільнити будівлі та споруди Національного заповідника. Причиною виселення стали порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.

Аудиторська перевірка виявила на території Лаври 36 незаконних новобудов.

З 11 березня почали працювати робочі групи з інвентаризації майна та з обстеження технічного стану будівель і споруд Києво-Печерської лаври.

Намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП Павло, заявив, що має намір "до останнього відстоювати свої права" і не звільняти територію Лаври.