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​Державна компанія "Ліки України" отримала тимчасового керівника

Кабмін також призначив заступника голови Держслужби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства.

​Державна компанія "Ліки України" отримала тимчасового керівника
Фото: kmu.gov.ua

Державній акціонерній компанії "Ліки України" кабмін призначив 14 березня тимчасового керівника.

Про це повідомив у телеграмі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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За його словами, наразі "Ліки України" очолюватиме Андрій Курбет.

Також Кабмін призначив Сергія Максимова заступником голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Крім цього, уряд погодив звільнення голови Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області Сергія Рублевського.

Нагадаємо, за даними LB.ua з власних джерел, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай йде з посади. Відставка Гайдая пов’язана із призначенням його послом до Казахстану.

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