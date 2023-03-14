​Державна компанія "Ліки України" отримала тимчасового керівника

Кабмін також призначив заступника голови Держслужби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства.

Державній акціонерній компанії "Ліки України" кабмін призначив 14 березня тимчасового керівника.

Про це повідомив у телеграмі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, наразі "Ліки України" очолюватиме Андрій Курбет.

Також Кабмін призначив Сергія Максимова заступником голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Крім цього, уряд погодив звільнення голови Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області Сергія Рублевського.

Нагадаємо, за даними LB.ua з власних джерел, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай йде з посади. Відставка Гайдая пов’язана із призначенням його послом до Казахстану.