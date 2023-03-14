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На Харківщині росіяни знищили ланку "Смарагдової екологічної мережі" Європи, - Фільчаков

Йдеться про низку природоохоронних зон в районі річки Оскіл.

На Харківщині росіяни знищили ланку "Смарагдової екологічної мережі" Європи, - Фільчаков

На Харківщині російська терористична армія знищила низку природоохоронних зон в районі річки Оскіл.

Про це під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування сказав керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, повідомляє "Думка".

За його словами, зараз триває розслідування проваджень за фактом знищення Оскільського водосховища та ландшафтного парку "Червонооскільський" на території Ізюмського та Куп'янського районів області. Цим завдано державі збитків на 3 млрд грн.

"Слід зазначити, що вказані об'єкти мали надважливу роль у функціонуванні екологічної системи не тільки у цих районах, а й входили до "Смарагдової екологічної мережі", яка поширюється на територію Європи ", - сказав Фільчаков.

Він підкреслив, що посягання російських військ на екологічну безпеку України - "це воєнний злочин не лише проти нашої держави, а й проти усього світу".

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