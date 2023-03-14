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Президент Литви вважає, що ЄС має розпочати переговори з Україною про вступ уже цього року

Він також зауважив, що важливо продовжувати чинити тиск на Росію і продовжувати застосовувати послідовну політику санкцій.

Президент Литви вважає, що ЄС має розпочати переговори з Україною про вступ уже цього року
Гітанас Науседа
Фото: Іван Станіславський

Президент Литви Гітанас Науседа переконаний, що Європейський Союз має розпочати з Україною переговори про вступ до Союзу вже цього року.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Україна належить Європейському Союзу - українці довели це вже багато разів. І наше завдання - допомогти їм досягти цієї цілі, провести всі необхідні реформи для того, щоб приєднатися до Європейського Союзу. Я вітаю заяву, яку ви, мадам президентка, зробили щодо переговорів про вступ - ми маємо націлитися, щоб розпочати переговори про вступ уже цього року", - заявив Науседа у Страсбурзі на спільному з президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою брифінгу. 

Він переконаний, що європейська перспектива - це те, що дає надію і силу українському народу, який бореться на полі бою за свою свободу. 

"Також важливо продовжувати чинити тиск на Росію і продовжувати застосовувати послідовну політику санкцій. Ці санкції мають бути болючими, і не має бути місця для їх обходу", - продовжив він.

Крім того, президент Литви наполягає на тому, що необхідно шукати можливості притягнути до відповідальності Росію за вчинення в Україні злочинів агресії. 

"Я схвалюю резолюцію Європейського парламенту щодо створення спеціального трибуналу", - окреслив він свою позицію з цього питання.

Науседа також наголосив на важливості об'єднання зусиль у боротьбі з російською дезінформацією та переглядом історії. 

Нагадаємо, нещодавно Сейм Литви визнав російську ПВК "Вагнер" терористичною організацією. Литва засуджує використання будь-яких найманських груп, створених  Росією для скоєння злочинів  на території України.

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