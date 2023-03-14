Крім того, Олена Зеленська відкрила першу в регіоні Затоки секцію української літератури в Національній бібліотеці та архівах ОАЕ.

Перша леді України Олена Зеленська та президент Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян обговорили гуманітарну допомогу та післявоєнну відбудову України.

Про це повідомив посол України в ОАЕ Дмитро Сенік.

“Триденний візит Першої Леді України до ОАЕ пролетів на одному диханні і став важливою віхою в історії розвитку відносин між двома країнами. Перша зустріч пані Олени Зеленської та Президента ОАЕ Мухаммада бін Заїд Аль Нагаяна була дуже теплою та відвертою. Обговорили проєкти Фундації Олени Зеленської, гуманітарну допомогу українцям та участь ОАЕ в післявоєнній відбудові України”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за кілька днів після зустрічі з президентом ОАЕ уряд Еміратів направив черговий гуманітарний вантаж для українців, які потерпають від російської агресії.

Крім цього, проєкти Фундації Олени Зеленської були презентовані місцевим благодійним організаціям. Команда Dubai Cares особливо зацікавилась освітніми проєктами для дітей.

В рамках проєкту Першої леді "Українська книжкова поличка" Олена Зеленська відкрила першу в регіоні Затоки секцію української літератури в Національній бібліотеці та архівах ОАЕ. Відтепер усі бажаючі в Еміратах мають змогу ознайомитись з найкращими українськими книжками з історії, культури та філософії українською, англійською та арабською мовами.

Загалом, як зауважив Дмитро Селік, еміратці дуже емоційно відчули проєкти Фундації Олени Зеленської, цілі яких дуже близькі пріоритетам ОАЕ. Кожна зустріч, кожна розмова завершувалася конкретними домовленостями та планами на майбутнє.

Крім того, окремим треком візиту української делегації були зустрічі першої віцепрем'єр-міністерки - міністерки економіки України Юлії Свириденко з міністрами економічного блоку уряду ОАЕ та провідними інвестиційними фондами. Делегація активно презентувала унікальні можливості для інвесторів та підкреслювала перспективність співпраці в різних сферах економіки, зокрема сільського господарства, IT, інфраструктури. Є чіткі домовленості щодо розвитку торгівлі та спільної роботи на інвестиційному напрямку.

Фото: Facebook/Дмитро Сенік

Фото: Facebook/Дмитро Сенік

Фото: Facebook/Дмитро Сенік

Фото: Facebook/Дмитро Сенік

Фото: Facebook/Дмитро Сенік

Фото: Facebook/Дмитро Сенік

Нагадаємо, на початку березня країни Заходу закликали ОАЕ припинити постачання електроніки до Росії. Експорт електронних компонентів з ОАЕ до Росії у 2022 році зріс більш ніж усемеро.