Верховна Рада відправила у відставку трьох міністрів

Верховна Рада відправила у відставку міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, міністра стратегічних галузей Павла Рябікіна та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Згодом планується голосування за призначення нових очільників цих міністерств. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос").

Михайло Федоров отримає нову посаду з ширшими повноваженнями. Він буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім диджиталізації. Його майбутня посада – віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України.

Наступним міністром освіти та науки рекомендували призначити добровольця, директора Малої академії наук Оксена Лісового, на посаду міністра стратегічних галузей промисловості пропонують Олександра Камишіна, який був головою правління УЗ.

Павло Рябікян, за даними джерел LB.ua, може стати послом України в Китаї. Саме ж міністерство стратегічної промисловості можуть взагалі ліквідувати.

За звільнення Шкарлета проголосували 295 парламентарів: 189 "слуг народу", 21 із "Європейської солідарності", 12 із "Батьківщини", 16 із "Платформи за життя і мир", вісім із "За майбутнє", 17 із "Голосу", 15 "Довіри", сім із "Відновлення України" і решта – позафракційні. За звільнення Федорова – 298 депутатів, Рябікіна – 303.

Голосування за кадрові призначення відбудуться найближчими днями.

Шкарлет був призначений міністром освіти і науки мінімальною кількістю голосів у грудні 2020 року. До цього він з червня був в.о. Протести через Шкарлета почалися ще до його призначення – через скандал із плагіатом. У червні 2020, коли Шкарлет був лише претендентом, на сайті помилок і фальсифікації в наукових дослідженнях опублікували інформацію про плагіат у монографії в співавторстві ректора Чернігівського НТУ і кандидата в міністри освіти Сергія Шкарлета.

Автор статті, Віктор Садовий, стверджує, що в монографії "Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку в Україні" (С. М. Шкарлет, В. Г. Маргасова, О. М. Коркоц, Ю. В. Ружицький) є "запозичені" частини тексту зі статті авторства Тетяни Бугай "Методичні підходи до оцінки ефективності бюджетного процесу в Україні". Стаття була випущена на три роки раніше, ніж монографія.

Профільний комітет не рекомендував призначати Шкарлета, але він все ж став в.о. міністра. Вже наступного дня після цього почалися протести. У вересні 2020 Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти виявив плагіат у роботах Шкарлета. В грудні 2020 профільний комітет знову не погодив призначення Шкарлета, але нардепи таки призначили його міністром мінімальною кількістю голосів. Джерела LB.ua в "Слузі народу" повідомили, що буквально незадовго до голосування достатньої кількості голосів за призначення не було, втім після цього був дзвінок від президента.

Інформація про звільнення Шкарлета зʼявилася на минулому тижні, після того, як він мав розмову з Володимиром Зеленським.