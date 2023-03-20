​Рада закликала міжнародних колег виконати рішення МКС щодо арешту Путіна та омбудсменки РФ

Депутати також просять створити міжнародний трибунал для засудження за злочини російської верхівки.

Парламент на засіданні 20 березня прийняв Постанову про Заяву Верховної Ради України про необхідність забезпечення відповідальності осіб, винних у вчиненні найтяжчих злочинів за міжнародним правом на території України.

За постанову 9122 проголосували 335 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

"Рада закликає сторони – учасниці Римського статуту здійснити всі можливі заходи для виконання рішення Палати попереднього провадження Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в офісі президента РФ Марії Львової-Бєлової та їх подальшої передачі в розпорядження Суду відповідно до взятих на себе зобов’язань згідно з Римським статутом", - йдеться у додатку до Постанови.

Постанова також містить заклик до Організації Об’єднаних Націй, міжнародних парламентських організацій, парламентів та урядів країн світу рішуче засудити тяжкі злочини, які були вчинені на території України РФ за наказами її політичного і військового керівництва, та вжити всіх можливих заходів для розслідування цих злочинів і притягнення до відповідальності та справедливого покарання всіх винних у їх скоєнні в рамках національних та універсальних юрисдикцій.

Також у тексті є звернення щодо необхідності створення міжнародного механізму з відшкодування шкоди та збитків, завданих фізичним і юридичним особам та державі Україна внаслідок протиправних дій РФ.

Зазначаэться, що прийняття Постанови "сприятиме вжиттю міжнародних заходів для створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України, який, зокрема, матиме юрисдикцію щодо розслідування та притягнення до відповідальності за вчинення злочину агресії проти України вищого політичного та військового керівництва РФ".

Нагадаємо, 17 березня відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ.

Прокурор МКС Карім Хан наголосив, що ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової виданий довічно.