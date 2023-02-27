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Голова правління Укрзалізниці йде у відставку

Камишін очолить офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі.

Голова правління Укрзалізниці йде у відставку
Фото: Укрзалізниця

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін йде у відставку.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

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"Залізниця продовжує працювати за графіком. А я подаю у відставку. За спільним рішенням з віце-прем’єром Кубраковим очолю офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі", - написав Камишін.

Нагадаємо, днями голова правління УЗ повідомляв, що до кінця цього року Укрзалізниця може створити свою компанію-вантажоперевізника у Європі. Однак є проблеми, зокрема, низька "швидкість погоджень у Європі". 

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