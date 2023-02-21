До кінця року Укрзалізниця може створити у Європі свою компанію-вантажоперевізника

До кінця цього року Укрзалізниця може створити свою компанію-вантажоперевізника у Європі, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посилання на заяву голови правління УЗ Олександра Камишіна.

"Це правда, ми маємо розвивати європейського перевізника і в пасажирських перевезеннях, і у вантажних. Ми показали, що можемо бути ефективними, і ті наші громадяни, які скористалися послугами європейських залізниць, точно оцінили різницю і у графіку, і у сервісі, і у багатьох інших речах", - зазначив Камишін.

Він додав, що українські перевізники вантажів мають труднощі в роботі з європейськими перевізниками. Звідси і потреба у власній компанії для вантажоперевезень.

"На жаль, складно нашим вантажоперевізникам користуватися європейськими вантажними перевезеннями", - додав очільник Укрзалізниці.

Камишін зазначив, що компанію можуть створити до кінця цього року, однак зіслався на низьку "швидкість погоджень у Європі". "На жаль, ми хотіли б, щоб це було швидше", - додав очільник УЗ.

За словами голови правління Укрзалізниці, для створення компанії-вантажоперевізника треба закупити рухомий склад, отримати ліцензію, провести реєстрацію та сформувати команду.

Нагадаємо, торік у травні прем'єр Денис Шмигаль анонсував старт будівництва європейської колії, яка має з’єднати українську залізницю з європейською.

У січні відбувся тестовий запуск поїзда з Рахова до Валя-Вішеулуй (Румунія).