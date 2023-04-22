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Росіяни обстріляли з мінометів центр Херсона

Інформація про наслідки обстрілів уточнюється.

Росіяни обстріляли з мінометів центр Херсона
Фото: Офіс генерального прокурора Telegram

Російські окупаційні війська в суботу, 22 квітня, обстріляли з мінометів Херсон.

Про це заявив у Телеграм перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Центр, обережно, мінометний обстріл", - зазначив Соболевський.

Інформація про наслідки обстрілів уточнюється.

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Нагадаємо, що російська армія вдень 19 квітня обстріляла автобусний парк Херсона. Пошкоджень зазнали транспортні засоби.

18 квітня російські окупаційні також обстріляли Херсон. Одна людина загинула, девʼятеро були поранені.  

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