Росіяни обстріляли з мінометів центр Херсона

Російські окупаційні війська в суботу, 22 квітня, обстріляли з мінометів Херсон.

Про це заявив у Телеграм перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Центр, обережно, мінометний обстріл", - зазначив Соболевський.

Інформація про наслідки обстрілів уточнюється.

Нагадаємо, що російська армія вдень 19 квітня обстріляла автобусний парк Херсона. Пошкоджень зазнали транспортні засоби.

18 квітня російські окупаційні також обстріляли Херсон. Одна людина загинула, девʼятеро були поранені.