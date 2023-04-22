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На Одещині семеро людей отруїлися чадним газом

Вони госпіталізовані у лікарню Балти.

На Одещині семеро людей отруїлися чадним газом
Фото: rda-m-p.gov.ua

У Одеській області шестеро дітей та жінка отруїлися чадним газом. 

Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС в Одеській області.

Як зазначається, зранку 22 квітня від чергового "103" надійшло повідомлення, що у селі Новобіль Подільського району отруїлось семеро людей.

"З діагнозом - отруєння чадним газом, в Балтську лікарню госпіталізовано жінку, 1976 року народження, та 6 дітей: 4 сина - 2008, 2009, 2013 та 2019 років народження, донька 2010 року народження", - йдеться в повідомленні.

Крім того, госпіталізовано сусідську дівчинку 2012 року народження.

За даними прес-служби, причиною отруєння є помилка конструкції димаря опалювальної печі.

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Нагадаємо, що 29 січня у Княжичах Київської області троє людей загинули від отруєння чадним газом через встановлення генератора у гаражі з поганою вентиляцією.

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