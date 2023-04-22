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Росіяни провели ротацію своїх підрозділів біля Мар'їнки

На підготовку штурмовиків російське командування виділяє максимум два тижні.

Росіяни провели ротацію своїх підрозділів біля Мар'їнки
Фото: Андрій Єрмак у Telegram

Російське командування перекинуло до Мар’їнки Донецької області так звані штурмові підрозділи замість двох десантних частин, які вивели на ротацію.

Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

«Натомість зайшли штурмові підрозділи Z так звані. На сьогодні почали за принципом «Вагнера» набирати до штурмових підрозділів людей з кримінальним минулим. Існує окремий статут для цих підрозділів, який визначає, що поранених з поля бою не евакуюють. Чому? Для того, щоб не відволікати від штурмових дій особовий склад», - розповів речник.

За словами Дмитрашківського, згідно з ворожими документами, на підготовку штурмових рот російське командування виділяє максимум два тижні.

«До нас потрапили деякі документи, а саме: «Положення про штурмові роти Z» 8-ї загальної військової армії РФ. Там зазначено, що на підготовку даних підрозділів виділяється 10-15 днів. Це мало, щоб підготувати якісно для формування колективу, який буде працювати злагоджено. Але в Росії навіть не ведуть облік людей, які загинули у цих підрозділах», - зазначив речник.

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Нагадаємо, що на Мар’їнському напрямку українські захисники відбили атаки противника в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів знову зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

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