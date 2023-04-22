​Українські захисники ліквідували ще 680 російських окупантів

Українські захисники ліквідували минулої доби ще 680 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Таким чином загальна кількість знищених загарбників сягнула орієнтовно 185730 осіб.
Серед інших втрат ворога:
- танків ‒ 3672 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7130 (+4) од,
- артилерійських систем – 2832 (+5) од,
- РСЗВ – 539 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 289 (+4) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 293 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2398 (+4),
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5718 (+5) од,
- спеціальної техніки ‒ 337 (+3).
Нагадаємо, упродовж 21 квітня Сили оборони завдали втрат загарбникам, відбивши 53 ворожі атаки.
Поповнює кількість втрат і сама Росія - днями російська сторона не пропустила на територію РФ колону з пораненими окупантами, у результаті частина з них не вижила.