Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Охорона УПЦ МП використовувала старовинні двері у Лаврі як мішень, – Мінкультури
Охорона УПЦ МП використовувала старовинні двері у Лаврі як мішень, – Мінкультури
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
На Вінниччині вночі ворожий дрон влучив у об'єкт критичної інфраструктури
На Вінниччині вночі ворожий дрон влучив у об'єкт критичної інфраструктури
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
Маневровість і мобільність. Французькі АМХ-10 для українських морпіхів
Маневровість і мобільність. Французькі АМХ-10 для українських морпіхів
«Це був наче конвеєр». 40 днів роботи у блокадному Маріуполі лікарні №4, що була розташована неподалік Азовсталі
«Це був наче конвеєр». 40 днів роботи у блокадному Маріуполі лікарні №4, що була розташована неподалік Азовсталі
Експосол Олександр Міщенко вирішив піти з дипломатичної служби, оскільки за 4 місяці йому не знайшлося посади в МЗС
Експосол Олександр Міщенко вирішив піти з дипломатичної служби, оскільки за 4 місяці йому не знайшлося посади в МЗС
ГоловнаСуспільствоВійна

​Українські захисники ліквідували ще 680 російських окупантів

Також серед втрат ворога - майже три десятки військової техніки.

​Українські захисники ліквідували ще 680 російських окупантів
Фото ілюстративне
Фото: ГУР МОУ

Українські захисники ліквідували минулої доби ще 680 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Підписуйтесь на наш Google News

Таким чином загальна кількість знищених загарбників сягнула орієнтовно 185730 осіб.

Фото: Генштаб ЗСУ

Серед інших втрат ворога:

  • танків ‒ 3672 (+4) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 7130 (+4) од, 
  • артилерійських систем – 2832 (+5) од, 
  • РСЗВ – 539 (+0) од, 
  • засобів ППО ‒ 289 (+4) од,
  • літаків – 308 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 293 (+0) од, 
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2398 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5718 (+5) од,
  • спеціальної техніки ‒ 337 (+3).

Нагадаємо, упродовж 21 квітня Сили оборони завдали втрат загарбникам, відбивши 53 ворожі атаки.

Поповнює кількість втрат і сама Росія - днями російська сторона не пропустила на територію РФ колону з пораненими окупантами, у результаті частина з них не вижила.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies