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Росія наближається до Нюрнберга-2, - Резніков про підсумки чергового "Рамштайну"

21 квітня відбулося одинадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України.

Росія наближається до Нюрнберга-2, - Резніков про підсумки чергового "Рамштайну"
Фото: Олексій Резніков

Зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" не лише допомагає постачанням для ЗСУ, а також наближає притягнення Росії до відповідальності.

Про це повідомив у Twitter керівник Міноборони Олексій Резніков.

"Результати Рамштайну-11: Росія наближається до Нюрнберга II. Кожна зустріч у такому форматі не лише дає більше корисних "подарунків" для української армії, а й спрямована на притягнення злочинців до відповідальності", - написав Резніков.

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Нагадаємо, що 21 квітня на базі ВПС США у Німеччині "Рамштайн" відбулося одинадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України. 

За підсумками одинадцятої зустрічі у форматі “Рамштайн” очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що країни-учасниці Контактної групи надали ЗСУ понад 230 танків. 

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