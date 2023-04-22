Росія наближається до Нюрнберга-2, - Резніков про підсумки чергового "Рамштайну"

Зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" не лише допомагає постачанням для ЗСУ, а також наближає притягнення Росії до відповідальності.

Про це повідомив у Twitter керівник Міноборони Олексій Резніков.

"Результати Рамштайну-11: Росія наближається до Нюрнберга II. Кожна зустріч у такому форматі не лише дає більше корисних "подарунків" для української армії, а й спрямована на притягнення злочинців до відповідальності", - написав Резніков.

Нагадаємо, що 21 квітня на базі ВПС США у Німеччині "Рамштайн" відбулося одинадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України.

За підсумками одинадцятої зустрічі у форматі “Рамштайн” очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що країни-учасниці Контактної групи надали ЗСУ понад 230 танків.