У Криму окупаційний суд дав кримському татарину 7 років тюрми за начебто фінансування добробату в розмірі 500 грн

За версією слідства, хлопець переказав 500 гривень представнику батальйону. Сам Аппаз Куртамет пояснив, що позичив ці гроші знайомому з добробату.

У Криму окупаційний суд дав кримському татарину 7 років тюрми за начебто фінансування добробату у розмірі 500 грн.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Чергове ганебне судилище над громадянином України. 7 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з відбуванням першого року у в’язниці. Такий вирок підконтрольний Росії «Київський райсуд Сімферополя» ухвалив стосовно кримського татарина Аппаза Куртамета”, - написав Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що 21-річного хлопця окупанти звинуватили у “фінансуванні” добровольчого батальйону “Крим”. (“створенні збройного формування, керівництві таким формуванням чи його фінансуванні” ч.1 ст.208 КК РФ). За версією слідства, він переказав 500 гривень представнику батальйону. Насправді Аппаз позичив у борг ці гроші знайомому, котрий на той час вступив до добробату.

Аппаза Куртамета російські силовики затримали 23 липня 2022 року на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, куди він прямував до родичів. Того ж дня звʼязок із ним зник. Про його місце перебування не було відомо до 8 жовтня. Наприкінці лютого цього року окупанти розпочали судилище.

Дмитро Лубінець зауважив, що Росія не полишає репресивну політику стосовно представників корінного народу Криму - кримських татар. Усі обвинувачення на адресу громадян України є надуманими і мають політично мотивоване підґрунтя, а вироки - незаконними. Міжнародне гуманітарне право забороняє державі-окупанту застосовувати своє кримінальне законодавство на окупованій території.

Він закликав світову спільноту посилити політико-дипломатичний тиск на РФ до повного і безумовного звільнення всіх незаконно утримуваних українських громадян.

Нагадаємо, у лютому муфтій Криму та голова Духовного управління мусульман Криму Айдер Рустемов заявив, що щонайменше 89 кримських татар є політв’язнями Кремля.

У томуж місяці в СІЗО РФ помер кримський політв’язень Джеміль Гафаров. Раніше він був засуджений російськими судами до 13 років позбавлення волі.