Одна з російських ракет розірвалася в повітрі над Харковом, ще одна влучила в землю

У Харкові одна з російських ракет розірвалася над територією овочевої фабрики. В результаті пошкоджені теплиці, робочі цехи. Ще одна ракета влучила в землю.

Про це повідомив очільникобласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Унаслідок ракетного удару по с. Котляри Харківського району зруйновано два приватні будинки, пошкоджено 10 будинків, гараж та чотири автомобілі. Сталися пожежі. Обійшлося без постраждалих", - повідомив Синєгубов.

Він також зазначив, що протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Тимофіївка, Новомлинськ, Западне та інші населені пункти.

Обійшлося без постраждалих та масштабних руйнувань.

Триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 14 га території та знешкодили 132 вибухонебезпечних предмети.

"На лінії зіткнення захисники Харківщини надійно утримують свої позиції та дають відсіч усім спробам окупантів покращити своє тактичне положення", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, в суботу після 22:00 російські окупанти обстріляли Харків і Харківський район ракетами С-300.