Окупанти атакують Нікополь з дронів, - РВА

Російські окупанти атакували Нікополь Дніпропетровської області з дронів.
Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
Він закликав мешканців залишатися в укриттях.
"Нікополь - застосування БПЛА. Перебувайте в будівлях!" - написав він.
Нагадаємо, 17 квітня надвечір російські війська обстріляли Нікополь і пооранили одну людину.
16 квітня, на Великдень, росіяни з важкої артилерії вдарили по храму у Нікополі.
12 квітня окупанти також вдарили по житлових будинках Нікополя. З-під завалів дістали 72-річних чоловіка і жінку. Артилерійські снаряди понівечили у місті 13 приватних будинків.