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Окупанти атакують Нікополь з дронів, - РВА

Мешканців закликають залишатися в укриттях.

Окупанти атакують Нікополь з дронів, - РВА
Ілюстративне фото
Фото: цензор

Російські окупанти атакували Нікополь Дніпропетровської області з дронів.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Він закликав мешканців залишатися в укриттях.

"Нікополь - застосування БПЛА. Перебувайте в будівлях!" - написав він.

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Нагадаємо, 17 квітня надвечір російські війська обстріляли Нікополь і пооранили одну людину

16 квітня, на Великдень, росіяни з важкої артилерії вдарили по храму у Нікополі.

12 квітня окупанти також вдарили по житлових будинках Нікополя. З-під завалів дістали 72-річних чоловіка і жінку. Артилерійські снаряди понівечили у місті 13 приватних будинків.

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