Окупанти атакують Нікополь з дронів, - РВА

Російські окупанти атакували Нікополь Дніпропетровської області з дронів.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Він закликав мешканців залишатися в укриттях.

"Нікополь - застосування БПЛА. Перебувайте в будівлях!" - написав він.

Нагадаємо, 17 квітня надвечір російські війська обстріляли Нікополь і пооранили одну людину.

16 квітня, на Великдень, росіяни з важкої артилерії вдарили по храму у Нікополі.

12 квітня окупанти також вдарили по житлових будинках Нікополя. З-під завалів дістали 72-річних чоловіка і жінку. Артилерійські снаряди понівечили у місті 13 приватних будинків.