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Команда Міжнародного кримінального суду відвідала Херсон

Фахівці МКС фіксували воєнні злочини РФ.

Команда Міжнародного кримінального суду відвідала Херсон
Фото: Офіс Генпрокурора

Команда Міжнародного кримінального суду (МКС) на чолі з Брендою Холліс відвідали Херсон.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

“Під час візиту фахівці МКС побачили близько 10 місць, де були зафіксовані ознаки воєнних злочинів щодо цивільного населення, серед яких катування та вбивства у місцях незаконного тримання, невибіркові обстріли місць масового скупчення людей, медичних закладів,  багатоквартирних житлових будинків”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зібрані в ході візиту докази можуть бути вкрай важливими для доведення міжнародних злочинів в Украіні. Кожен, винний у цих злочинах має бути притягнутий до відповідальності, включно з найвищими посадовими особами.

 

Нагадаємо, у квітні правозахинсики повідомили, що окупанти найчастіше катують цивільних українців електричним струмом. Тортури проти цивільних стали способом придушення масового спротиву, до якого росіяни не були готові.

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