Окупанти розміщають своїх поранених у закладах із хворими дітьми для прикриття, - Генштаб ЗСУ

Окупанти розміщають своїх поранених у закладах із хворими дітьми для прикриття.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
“Противник продовжує використовувати цивільні медичні заклади тимчасово загарбаних територій України у власних цілях. Так, верхні поверхи Лутугинського районного територіального медичного об’єднання окупанти перетворили на військовий шпиталь, а для його прикриття на першому поверсі залишили дитяче відділення”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі у медичному закладі на лікуванні перебуває близько 100 російських військовослужбовців з пораненнями різного ступеню важкості. Це число є піком можливостей військового шпиталю у наданні медичних послуг. У той же час меддопомога цивільному населенню з боку персоналу військового шпиталю не надається.
Нагадаємо, у Мелітополі окупанти встановили вуличні камери, щоб боротися з партизанами. Росіяни активно розвішують відеокамери в тимчасово окупованому Мелітополі, щоб боротися з партизанським рухом.