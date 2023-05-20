Окупанти розміщають своїх поранених у закладах із хворими дітьми для прикриття, - Генштаб ЗСУ

У той же час меддопомога цивільному населенню, зокрема у місті Лутугине на Луганщині, з боку персоналу військового шпиталю не надається.

Окупанти розміщають своїх поранених у закладах із хворими дітьми для прикриття.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Противник продовжує використовувати цивільні медичні заклади тимчасово загарбаних територій України у власних цілях. Так, верхні поверхи Лутугинського районного територіального медичного об’єднання окупанти перетворили на військовий шпиталь, а для його прикриття на першому поверсі залишили дитяче відділення”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі у медичному закладі на лікуванні перебуває близько 100 російських військовослужбовців з пораненнями різного ступеню важкості. Це число є піком можливостей військового шпиталю у наданні медичних послуг. У той же час меддопомога цивільному населенню з боку персоналу військового шпиталю не надається.

Нагадаємо, у Мелітополі окупанти встановили вуличні камери, щоб боротися з партизанами. Росіяни активно розвішують відеокамери в тимчасово окупованому Мелітополі, щоб боротися з партизанським рухом.