Біля готелю, де мала зупинитися донька глави російського МЗС, сталися сутички між протестувальниками та поліцією. Є затримані. Пізніше стало відомо про скасування весілля.

Катерина Винокурова, донька глави російського МЗС Сергія Лаврова, прилетіла до Грузії на весілля брата свого чоловіка. Біля готелю Kvareli Lake Resort, де вона, ймовірно, знаходиться, зранку почалися протести.

Про це повідомляє “Эхо Кавказа”.

На місці працюють співробітники поліції та спецназ. У ЗМІ та соцмережах з'являються фотографії, які свідчать про те, що до місця подій стягуються додаткові сили.

За даними ЗМІ, ситуація стала загострюватися після того, як активісти почали закидати яйцями мікроавтобуси, що виїжджали з готелю, вигукуючи: «Росіянам не місце в Грузії!”. Акція протесту продовжується. Присутні вимагають від громадян РФ негайно залишити територію готелю.

Як очікується, сьогодні у комплексі відзначатиметься весілля дівера (брата чоловіка) Катерини Винокурової (Лаврової). Брат російського підприємця Олександра Винокурова, який доводиться главі МЗС РФ зятем, раніше розписався зі своєю обраницею у Тбілісі.

Напередодні пізно ввечері до готелю Kvareli Lake Resort прибув один із лідерів опозиційного Єдиного національного руху Ніка Мелія, якого на місці зустріли правоохоронці. За твердженням Мелія, адміністрація готелю підтвердила йому, що там мешкають члени родини російського міністра. Опозиціонер заявив, що це характеризує ставлення до Грузії та грузинських громадян з боку Лаврова та Путіна як «аморальне» та «вульгарно цинічне».

При цьому в офіційній заяві готелю повідомлення про прибуття до них дочки міністра закордонних справ РФ спростовуються: Ми хочемо відреагувати на дезінформацію, яка поширюється в ЗМІ! Заявляємо, що прибуття дочки Лаврова в Kvareli Lake Resort не відповідає дійсності, у нас не зафіксований і раніше не фіксувався постоялець із прізвищем Лавров».

Пізніше президент країни Саломе Зурабішвілі заявила, що в Грузії скасовано весілля з можливою участю рідних Лаврова.

"Сім'я, люди, які сьогодні збиралися сплатити другу половину весілля, поїхали, і таким чином весілля не відбудеться", - заявила президент країни Саломе Зурабішвілі.

Вона назвала подію "перемогою суспільства".

Нагадаємо, вчора у Тбілісі почалися протести через прибуття першого за 4 роки авіарейсу з РФ. До цього Путін скасував заборону на польоти.