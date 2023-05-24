Україна вже застосовує ракети Storm Shadow, - Резніков

Україна вже застосовує далекобійні ракети Storm Shadow, які передала українцям Велика Британія.
Про це керівник Міноборони Олексій Резніков заявив під час спільного брифінгу з британським колегою Беном Волесом, який здійснив візит до України.
"У нас була нагода потиснути руки пілотам, які були навчені у Великобританії і вже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow", - повідомив Резніков.
Storm Shadow здатні вражати цілі на відстані до 290 кілометрів і мають бойову частину до 450 кг.
Раніше Бен Воллес підтвердив, що Україна застосувала британські ракети Storm Shadow у війна з РФ. Міністр оборони додав, що подробиць озвучувати не буде.
Міністри оборони Великої Британії та України Бен Воллес та Олексій Резніков зустрілися у Києві 24 травня.