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Україна вже застосовує ракети Storm Shadow, - Резніков

Storm Shadow здатні вражати цілі на відстані до 290 кілометрів.

Україна вже застосовує ракети Storm Shadow, - Резніков
Фото: Міноборони України

Україна вже застосовує далекобійні ракети Storm Shadow, які передала українцям Велика Британія.

Про це керівник Міноборони Олексій Резніков заявив під час спільного брифінгу з британським колегою Беном Волесом, який здійснив візит до України.

"У нас була нагода потиснути руки пілотам, які були навчені у Великобританії і вже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow", - повідомив Резніков.

Storm Shadow здатні вражати цілі на відстані до 290 кілометрів і мають бойову частину до 450 кг.

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Раніше Бен Воллес підтвердив, що Україна застосувала британські ракети Storm Shadow у війна з РФ. Міністр оборони додав, що подробиць озвучувати не буде.

Міністри оборони Великої Британії та України Бен Воллес та Олексій Резніков зустрілися у Києві 24 травня.

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