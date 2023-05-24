Україна вже застосовує ракети Storm Shadow, - Резніков

Storm Shadow здатні вражати цілі на відстані до 290 кілометрів.

Україна вже застосовує далекобійні ракети Storm Shadow, які передала українцям Велика Британія.

Про це керівник Міноборони Олексій Резніков заявив під час спільного брифінгу з британським колегою Беном Волесом, який здійснив візит до України.

"У нас була нагода потиснути руки пілотам, які були навчені у Великобританії і вже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow", - повідомив Резніков.

Storm Shadow здатні вражати цілі на відстані до 290 кілометрів і мають бойову частину до 450 кг.

Раніше Бен Воллес підтвердив, що Україна застосувала британські ракети Storm Shadow у війна з РФ. Міністр оборони додав, що подробиць озвучувати не буде.

Міністри оборони Великої Британії та України Бен Воллес та Олексій Резніков зустрілися у Києві 24 травня.