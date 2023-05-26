Сума збитків банків, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік зросла на 46%, – НБУ

Сума збитків банків, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік зросла на 46%.

Про це заступник голови НБУ Олексій Шабан розповів у своїй колонці на Delo.ua.

“Під час повномасштабної війни в Україні платіжне шахрайство не зникло та набуло особливого цинізму. Користуючись війною та скрутним становищем українців, шахраї вміло підлаштовуються та маніпулюють почуттями людей у той час, коли вони найбільш вразливі”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сума збитків банків, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік становила 481 млн гривень. Це на 46% більше ніж у 2021 році. Кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, зросла торік на 8%.

Загалом 86% від загальної кількості випадків шахрайства у минулому році відбувалося у мережі Інтернет, тоді як лише 14% – через фізичні пристрої (торговельна мережа, банкомати). Що стосується суми збитків від незаконних дій, 94% припадає на мережу Інтернет, 4% – на торговельну мережу та 2% – на банкомати.

Тож там, де використовується фізична картка (торговельна мережа, банкомати, пристрої самообслуговування), проведення операцій наразі є більш безпечним. Адже підробити платіжну картку, щоб використати її у банкоматі чи торговельній мережі, складніше, аніж виманити у клієнта дані картки та провести операцію в Інтернеті.

Середня сума однієї незаконної операції за 2022 рік зросла на третину – до близько 2 200 гривень (у 2021 році – 1 600 гривень). Відповідно за місцем проведення шахрайства середня сума однієї шахрайської операції:

в торговельній мережі знизилася – з 1 086 гривні (у 2021 році) до 733 гривень (у 2022 році);

в банкоматі знизилась – з 3 842 гривні (у 2021 році) до 2 878 гривень у (2022 році);

в мережі Інтернет зросла – з 1 642 гривень (у 2021 році) до 2 408 гривень (у 2022 році).

Характерно, що більше половини суми збитків (53%) відбулось через використання соціальної інженерії. Тобто, люди стають жертвами шахраїв через те, що розголошують шахраям дані своєї картки, одноразові паролі для підтвердження операцій, дані для входу до інтернет-банкінгу.

Найбільш поширений серед нових – це фейкова соціальна допомога від державних чи міжнародних організацій. Із середини 2022 року до сьогодні за ним спостерігається найбільша активність.

Щодня в Україні за посиланнями на шахрайські фішингові сайти переходять в середньому 10 000 – 15 000 громадян. Всі ці люди – потенційні жертви аферистів.

У 2022 році НБУ виявив більше 4500 таких фішингових ресурсів. Водночас із початку 2023 року і до сьогодні вже виявлено більше 11 000 подібних шахрайських доменів. У середньому щодня виявляється більше 100 таких шахрайських ресурсів.

Операторами цих шахрайств здебільшого є угрупування з росії. Приблизно дві третини з виявлених нами фішингових сайтів (68%) походять з рф. Тобто, крім військової агресії, проти нас триває гібридна війна у віртуальному просторі із залученням кіберугруповань із росії.

Варто пам'ятати прості базові правила платіжної безпеки, зокрема:

тримати в секреті смс-коди від банків та мобільних операторів, три цифри на звороті картки (CVV-код), логіни та паролі від інтернет-банкінгу.

перш ніж ввести в будь-яку форму дані своєї платіжної картки або паролі до онлайн- банкінгу – необхідно перевірити адресу необхідного ресурсу. Будь-які відмінності можуть вказувати на те, що користувач опинився на фішинговому сайті.

Нагадаємо, у травні Нацпол викрив понад пів сотні шахраїв, які привласнили майже 15 млн грн із рахунків українців. До спецоперації залучили понад 500 співробітників НПУ.